Европейские истребители Eurofighter могут оснастить ракетами Taurus

Европейские истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus. Об этом заявил глава оборонной компании Airbus Defence and Space Михаэль Шельхорн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что инициатива о сертификации уже поступала в немецкий бундесвер. "Почти десять лет назад Airbus впервые предложил бундесверу поднимать Taurus в воздух еще и с помощью Eurofighter. Тогда это было нежелательным... Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования c Taurus", - сказал глава компании-производителя истребителей.

Шельхорн также выразил мнение, что немецкий авиапарк нуждается в срочном обновлении. Он указал на то, что истребители Tornado должны быть заменены к 2030 году. Также подчеркивается, что самым старым истребителям Eurofighter уже 30 лет.

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