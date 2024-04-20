https://news.day.az/world/1653706.html Аэропорт в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва
Аэропорт в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва
Аэропорт города Биллунн в Дании эвакуирован после угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Один человек был арестован в связи с угрозой.
Аэропорт Биллунна остается пока закрыт, расследование инцидента продолжается, говорится в сообщении агентства.
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