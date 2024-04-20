Аэропорт в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт города Биллунн в Дании эвакуирован после угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Один человек был арестован в связи с угрозой.

Аэропорт Биллунна остается пока закрыт, расследование инцидента продолжается, говорится в сообщении агентства.

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