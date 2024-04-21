https://news.day.az/world/1653808.html Обнаружены бортовые самописцы упавших в Японии вертолетов
Обнаружены бортовые самописцы упавших в Японии вертолетов
Министр обороны Японии Минору Кихара сообщил об обнаружении бортовых самописцев двух упавших со время учений вертолетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В дальнейшем информация с "черных ящиков" будет исследоваться аналитиками.
Ранее в Японии разбились два военных вертолета.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре