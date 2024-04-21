Обнаружены бортовые самописцы упавших в Японии вертолетов

Министр обороны Японии Минору Кихара сообщил об обнаружении бортовых самописцев двух упавших со время учений вертолетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В дальнейшем информация с "черных ящиков" будет исследоваться аналитиками.

Ранее в Японии разбились два военных вертолета.

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