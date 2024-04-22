В Венгрии считают, что Запад создает угрозу мировой войны

США, НАТО и Евросоюз, по сути, соревнуются друг с другом, кто поставит на Украину больше оружия, а это ведет к эскалации конфликта с Россией и создает угрозу новой мировой войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по прибытии в Люксембург на совместную встречу глав МИД и Минобороны стран ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что после принятия Конгрессом США нового пакета помощи для Украины "европейские политики, выступающие за войну, хотят наверстать упущенное". "Сегодня на повестке дня - новые поставки вооружений и миллиарды евро", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

"В Брюсселе усиливается подготовка к мировой войне", - предупредил министр. По его словам, Соединенные Штаты, НАТО и ЕС теперь конкурируют за право координировать военную помощь Украине, "вместо того чтобы сосредоточиться на укреплении мира и поиске дипломатических решений". "Подготовка к новой мировой войне должна быть остановлена", - заявил глава венгерского МИД.

Министры стран ЕС планируют обсудить на встрече в Люксембурге конфликт в Украине, в частности поставки Киеву средств ПВО, включая американские системы Patriot. Кроме того, они рассмотрят вопрос об использовании замороженных российских активов в целях оказания помощи Киеву.

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