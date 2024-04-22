Forbes назвал главные сферы обогащения

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров мира, и этот список сопровождается некоторыми комментариями, например, по поводу того, откуда берутся громадные состояния.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, журнал Forbes отмечает, что "работа в финансовом секторе, будь то прямые инвестиции, хедж-фонды или венчурный капитал, является наиболее распространенным способом, благодаря которому самые богатые люди мира стали такими богатыми".

Фактически, почти каждый шестой миллиардер, или чуть более 15 проц., заработал свои деньги в сфере финансов и инвестиций, отмечается в статье.

Кроме того, технологии - также одна из самых больших житниц богатых. "Технологии породили 342 миллиардера - на 29 человек больше, чем в прошлом году, что сделало их второй по популярности отраслью среди миллиардеров", - пишет Forbes. Среди миллиардов в этой категории выделяются Джефф Безос и Марк Цукерберг (Forbes включил Илона Маска в автомобильную промышленность).

По данным Forbes, "производственный" бизнес также принес баснословное состояние 328 миллиардерам.

Наконец, "мода и розничная торговля занимают четвертое место с 285 миллиардерами", - сообщает журнал. Лидирует в этом списке самый богатый человек в мире француз Бернар Арно, которому принадлежат такие люксовые бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton. Его состояние, по оценкам, превышает 210 миллиардов евро.

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