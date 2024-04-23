Защита Трампа настаивает на его невиновности

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Тодд Бланш, выступая на судебном заседании по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, заявил о невиновости своего подзащитного.

"Президент Трамп невиновен", - приводит его слова телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бланш убежден, что в действиях экс-президента "не было ничего преступного". Он отметил, что доводы стороны обвинения вызывают "множество сомнений". "Окружная прокуратура Манхэттена не должна была инициировать это дело", - не сомневается Бланш.

Выступавший перед ним прокурор Мэтью Коланджело заявил, что выплаты Дэниэлс следует считать "заговором <...> с целью оказать влияние на президентские выборы". "Обвиняемый организовал преступную схему, пытаясь сфальсифицировать президентские выборы 2016 года. Затем он скрыл эту преступную схему при помощи обмана в своих деловых документах, - сказал он. - Это была очевидная и откровенная фальсификация выборов".

Адвокат Трампа в свою очередь подчеркнул, что "нет ничего плохого в том, чтобы пытаться влиять на выборы". "Это называется демократия", - отметил Бланш.

Сам Трамп назвал это уголовное преследование "охотой на ведьм". "Это вмешательство в выборы, и всем это ясно. Я должен находиться здесь, и из-за этого не могу проводить свои предвыборные митинги в Пенсильвании, Джорджии и многих других местах. Это несправедливо. К счастью, данные предвыборных опросов очень хороши, и они будут расти, поскольку люди понимают, что происходит. Это охота на ведьм. Это позор. Он исходит из Вашингтона, все делается под руководством Вашингтона для того, чтобы вести охоту на соперника худшего президента в истории нашей страны", - заявил Трамп.

Расследование против Трампа

Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.

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