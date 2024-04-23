Испанский солдат погиб на учениях НАТО

Имя погибшего испанского капрала не уточняется, приводятся только его инициалы - B. G. P. A. По данным RTVE, военному было 43 года. Он родился в Эквадоре и поступил на службу в испанскую армию в 2004 г.

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