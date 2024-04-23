Испанский солдат погиб на учениях НАТО

Во время ежегодных учений НАТО Saber Strike на полигоне Бемово-Писке в Польше погиб испанский капрал. Об этом говорится на странице сухопутных войск Испании в X, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости

Военный входил в группу регулярных войск Сеуты. Уточняется, что несчастный случай произошел во время тактических учений с боевой стрельбой.

В испанской армии выразили соболезнования семье и близким погибшего. Слова поддержки также высказали председатель правительства Испании Педро Санчес и в минобороны Польши.

Имя погибшего испанского капрала не уточняется, приводятся только его инициалы - B. G. P. A. По данным RTVE, военному было 43 года. Он родился в Эквадоре и поступил на службу в испанскую армию в 2004 г.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!