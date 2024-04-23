Беспорядки в Армении усиливаются

Потасовка произошла между жителями Ноемберяна и террористами из "Еркрапа", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что автомобиль террористов попытался проехать сквозь ряды протестующих, что привело к столкновению. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

Есть пострадавший, его госпитализировали.

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