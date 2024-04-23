https://news.day.az/world/1654423.html Беспорядки в Армении усиливаются - ВИДЕО
Беспорядки в Армении усиливаются - ВИДЕО
Потасовка произошла между жителями Ноемберяна и террористами из "Еркрапа", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Сообщается, что автомобиль террористов попытался проехать сквозь ряды протестующих, что привело к столкновению. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.
Есть пострадавший, его госпитализировали.
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