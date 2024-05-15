Польша может начать возведение укреплений на восточной границе уже в 2024 году

Польские власти могут начать работы по возведению линии обороны вдоль восточной границы республики уже в 2024 году. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы, чтобы уже в этом году начался процесс [возведения военных укреплений на восточной границе]. Мы с господином премьером [Дональдом Туском] будем информировать обо всех решениях по этому вопросу", - заявил министр на брифинге в Познани, где проходит международная конференция Impact 24.

Ранее Туск объявил о начале работ по фортификации восточной границы страны. Он также призвал ЕС помочь с финансированием этих работ, подчеркнув, что "речь идет о безопасности внешней границы Евросоюза". Глава правительства не уточнил, какие именно работы по фортификации будет вести польская сторона на восточной границе.

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