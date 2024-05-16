Фицо в апреле предсказал покушение на себя

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреля заявлял, что недовольство в обществе и фрустрация могут обернуться печальными последствиями для первых лиц государства. Об этом он сообщал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют... выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков", - подчеркивал Фицо.

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