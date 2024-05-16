Военные США установили временный пирс в секторе Газа

Американские военные установили временный пирс в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в аккаунте в X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пирс был установлен 16 мая около 07:40 часов мск. Во время установки конструкции американские войска не находились на территории сектора Газа.

"Сотрудники Центрального командования США, занимающиеся обеспечением доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, закрепили временный пирс на берегу в секторе Газа", - говорится в сообщении.

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