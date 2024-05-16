В Израиле раскрыли видение будущей модели администрирования сектора Газа

Сектор Газа должен управляться местными силами при поддержке международного сообщества после отстранения от власти в анклаве радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Мы не позволим ХАМАС контролировать Газу. Мы также не хотим, чтобы ее контролировал Израиль. Каково решение? Местные палестинские силы при поддержке международного сообщества", - приводит его слова газета The Washington Post (WP). По мнению Галанта, для Израиля пришло время начать создание "палестинских сил безопасности" в Газе, которые смогут обеспечить стабильность после того, как ХАМАС лишится власти в анклаве.

Как пишет издание, взгляды Галанта на послевоенное устройство Газы не находят поддержки у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что, по оценке WP, может привести к расколу внутри правой консервативной партии "Ликуд", в которой состоят оба политика. При этом позицию Галанта поддерживает администрация президента США Джо Байдена, отмечается в публикации. Как заявили WP неназванные чиновники из администрации Байдена, Галант представляется Вашингтону "незаменимым" игроком в контексте обсуждения послевоенного устройства Газы.

Премьер Израиля заявил в своем видеообращении 15 мая, что основным условием передачи власти в секторе Газа остается уничтожение боевиков ХАМАС. Он отметил, что "отдал распоряжение уничтожить" движение после проникновения палестинских боевиков на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Глава кабмина также указал, что выступает против передачи управления в секторе Палестинской национальной администрации.

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