Во Франции признали утрату контроля над рядом районов в Новой Каледонии

Власти Франции потеряли контроль над некоторыми районами Новой Каледонии, подкрепление было направлено, чтобы вернуть утраченное управление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, об этом заявил верховный комиссар Франции Луи Ле Франк.

Как сообщает ВВС, в Новую Каледонию, где из-за продолжающихся беспорядков уже погибли пять человек, прибыли сотни французских полицейских. По словам Франка, они прибыли на место, чтобы "снова захватить городские районы, которые мы потеряли".

МВД Франции сообщило, что направило в Новую Каледонию 1000 сотрудников службы внутренней безопасности в дополнение к 1700 правоохранителей, которые уже находятся на месте, пишет Le Figaro.

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