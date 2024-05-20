https://news.day.az/world/1661448.html В Иране отменили все спортивные мероприятия
В Иране отменили все спортивные мероприятия
Все спортивные мероприятия в Иране отменены на этой неделе в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в результате авиакатастрофы.
Как передает Day.Az, об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на заместителя министра спорта исламской республики Сейеда Мохаммада Шарвина Эсбагяна.
"Приказом министра по делам молодежи и спорта все соревнования на этой неделе отменены", - привело его слова агентство.
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