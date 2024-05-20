Британский суд рассмотрит новую апелляцию Ассанжа об экстрадиции в США

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вновь оспорить ранее принятое решение о его выдаче США. Как сообщает агентство Reuters, судьи посчитали, что предоставленные американскими властями заверения не гарантируют соблюдения прав Ассанжа в случае его экстрадиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Собравшиеся у здания суда сторонники австралийца встретили это решение ликованием.

52-летний Ассанж не смог лично присутствовать на заседании суда по состоянию здоровья.

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