СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности (СБ) ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали 7 государств, в том числе Россия и Китай, 7 стран выступили против, Швейцария воздержалась от голосования. Резолюция считается принятой, если за нее поданы голоса девяти членов СБ и ни один из постоянных членов не наложил вето.

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