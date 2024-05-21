https://news.day.az/world/1661686.html СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе
СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе
Совет Безопасности (СБ) ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали 7 государств, в том числе Россия и Китай, 7 стран выступили против, Швейцария воздержалась от голосования. Резолюция считается принятой, если за нее поданы голоса девяти членов СБ и ни один из постоянных членов не наложил вето.
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