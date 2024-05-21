Австралия заявила о намрении добиваться освобождения Ассанжа

Власти Австралии продолжат поддерживать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и добиваться его возвращения на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Комментируя решение Высокого суда Англии и Уэльса, разрешившего Ассанжу вновь оспорить решение о его выдаче США, глава австралийского правительства отметил, что "содержание Ассанжа в заключении ни к чему хорошему не приведет". "Наша [правительства Австралии] позиция относительно Ассанжа была и остается предельно ясной: <...> с него достаточно", - заявил Альбанезе, выступая перед журналистами в Сиднее.

Также австралийский премьер отметил, что Канберра продолжит "тесно сотрудничать с партнерами", чтобы добиться возвращения основателя WikiLeaks на родину.

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