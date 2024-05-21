Новая Зеландия объявила об эвакуации своих граждан из Новой Каледонии

Правительство Новой Зеландии приступает к эвакуации своих граждан из Новой Каледонии (заморское административно-территориальное образование Франции), где с 13 мая продолжаются беспорядки. Как сообщил глава МИД Уинстон Питерс, на ближайшие дни запланированы рейсы из Нумеа в Окленд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новозеландцы в Новой Каледонии пережили несколько сложных дней, и их возвращение домой - это первоочередная задача для правительства", - указал Питерс в заявлении, распространенном МИД страны. По словам министра, запланированный на 21 мая рейс станет "первым из серии перелетов, возвращающих граждан домой". "Мы работаем с Францией и Австралией над организацией еще нескольких рейсов в ближайшие дни", - сообщил он.

Как ожидается, первыми в Окленд улетят 50 новозеландцев, которым потребовалась немедленная помощь в эвакуации. Консульство Новой Зеландии сформирует полные "списки пассажиров следующих рейсов", добавил МИД.

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