Стало известно, когда ЕС намерен начать переговоры о членстве Молдовы и Украины

Страны Евросоюза намерены начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдовы и Украины уже 25 июня. Об этом сообщило со ссылкой на пятерых дипломатов европейское издание газеты Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, о таком намерении страны - члены объединения заявили еще в декабре минувшего года, однако решение откладывалось из-за несогласия Венгрии и опасений, что вопрос расширения ЕС может стать ключевой темой во время выборов в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня.

Как поясняет издание, на 25 июня назначена межправительственная конференция стран ЕС и Украины. Стремление достичь определенного прогресса по вопросу расширения ЕС связано с тем, что 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет от Бельгии к Венгрии и пока, указали собеседники газеты, нет представления о том, как поведет себя Будапешт в контексте присоединения Украины. "Как всегда, невозможно предсказать, что будет делать Венгрия, пока мы не услышим это от самого [премьер-министра республики Виктора] Орбана", - отметил один из дипломатов, чьи слова приводит издание.

Politico указывает, что Венгрия все еще может чинить препятствия на пути вступления Украины в Евросоюз, в связи с чем Киев "ведет интенсивные двусторонние переговоры" с Будапештом, касающиеся в первую очередь венгерского меньшинства на Украине, чтобы переубедить власти страны. По данным газеты, основные вопросы, которые не устраивают Венгрию в контексте возможного расширения объединения, были изложены в документе из 11 пунктов. Киев, пишет газета, предложил меры по устранению разногласий и ждет ответа венгерских властей. Кроме того, против присоединения новых стран к Евросоюзу выступают Нидерланды, однако Politico не приводит деталей по этому поводу.

Еврокомиссия 12 марта объявила, что разработала рамочное руководство по будущим переговорам с Украиной и Молдовой о вступлении этих стран в состав Евросоюза и представит его Совету ЕС. Как пояснила ЕК, рамочное руководство устанавливает "руководящие принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом". После того как Еврокомиссия представит руководство странам-членам, а Совет ЕС одобрит это руководство, Брюссель фактически начнет переговоры с Киевом и Кишиневом.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о приеме в сообщество. Однако Еврокомиссия должна была сначала выбрать "подходящий момент" для фактического запуска переговоров, подготовить рамочное руководство по ним и представить его Совету ЕС. Как ожидается, переговоры начнутся не раньше осени.

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