Израиль закупит вооружений у Elbit Systems на $760 млн

Минобороны Израиля закупит у национального концерна Elbit Systems вооружений для сухопутных войск на $760 млн в рамках стратегии по "укреплению оборонной независимости" еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба израильского МО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках стратегии по укреплению оборонной независимости Израиля министерство обороны закупает у компании Elbit Systems вооружений для сухопутных войск на сумму в 2,8 млрд шекелей (около $760 млн)", - говорится в заявлении. "С начала войны (7 октября 2023 года - прим. ТАСС) Минобороны Израиля разместило заказы на десятки миллиардов шекелей, больше половины из них - на израильских оборонных предприятиях", - добавили в пресс-службе.

27 февраля Минобороны сообщило, что с начала военной операции в секторе Газа 7 октября 2023 года закупило оружия у израильских производителей почти на $10 млрд с целью "повышения независимости [от иностранных поставок]". Спустя месяц радиостанция Kan проинформировала, что Израиль изучает альтернативные пути приобретения оружия и сырья для производства вооружений на фоне опасений по поводу возможной приостановки военной помощи США в случае начала масштабной операции в городе Рафах на юге секторе Газа.

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