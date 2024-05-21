ЦАХАЛ ликвидировал главу ракетных сил «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ударом с воздуха командующего ракетных сил движения "Хезболла" в "прибрежном секторе" Ливана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"В понедельник в районе Тира в Ливане самолет ВВС Израиля нанес удар и уничтожил террориста Касема Саклави - командующего ракетных сил "Хезболла" в прибрежном секторе. Саклави отвечал за планирование и проведение многочисленных ракетных обстрелов Израиля из прибрежного сектора Ливана", - говорится в заявлении.

В армии также сообщили, что "ночью несколько ракет, выпущенных "Хезболлой" в сторону Западной Галилеи, упали в незаселенной местности". В ответ "истребители ЦАХАЛ нанесли удары по пусковой установке "Хезболлы" в районе Рамье на юге Ливана", сообщили в пресс-службе.

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