Польша увеличит численность военных на границе с Беларусью

Польские власти увеличат численность военнослужащих на восточных границах страны. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в Сейме (нижней палате парламента), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы увеличить присутствие армии на польско-белорусской границе", - отметил глава оборонного ведомства, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Сейма.

По словам министра, 5,5 тыс. военнослужащих специального подразделения польской армии помогают в охране границы с Беларусью. На его финансирование будет выделено 850 млн злотых (более $200 млн).

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