В Швейцарии создадут реестр бенефициаров компаний для борьбы с отмыванием денег

Правительство Швейцарии (Федеральный совет) высказалось за создание реестра бенефициарных владельцев компаний для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег. Оно передало на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Федеральный совет ранее утвердил послание для парламента, касающееся рассмотрения законопроекта, нацеленного на усиление борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении правительства. "Цель состоит в том, чтобы укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового центра посредством введения федерального реестра бенефициарных владельцев и комплексной проверки особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях", - поясняет Федеральный совет. Ожидается, что парламентарии займутся рассмотрением законопроекта "не ранее 2026 года".

Правительство констатировало, что отмывание денег представляет "серьезную угрозу для целостности финансовой системы". Федеральный совет добавляет, что "во всем мире юридические лица и трасты используются неправомерно в целях отмывания денег, финансирования терроризма и коррупции, а также для обхода санкций". "Это также очевидно с учетом текущих проблем, связанных с введением международных санкций против России", - отметило правительство, признав, что "Швейцария подвержена этим рискам".

Согласно законопроекту, компании и другие юридические лица должны предоставлять властям информацию о своих бенефициарных владельцах. "Благодаря реестру органы уголовного преследования смогут быстрее и достовернее определять, кто на самом деле стоит за той или иной правовой структурой. Это предотвратит использование юридических лиц в Швейцарии для целей отмывания денег или сокрытия активов", - подчеркнул Федеральный совет.

Правительство пояснило, что "реестр не будет общедоступным". Он будет находиться в ведении Федерального департамента (министерства) юстиции и полиции.

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