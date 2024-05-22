https://news.day.az/world/1662234.html Франция заняла первое место среди самых опасных стран Европы
Франция заняла первое место среди самых опасных стран Европы
Франция заняла первое место среди самых опасных для жизни стран на европейском континенте.
Как передает Day.Az, такую статистику приводит директор французского мозгового центра "Институт правосудия" Пьер-Мари Сев.
Таким образом, согласно данным, индекс преступности во Франции на сегодняшний день составляет 55,3 процента.
"Чем выше страна в рейтинге, тем более опасной ее считают жители. Это дает хорошее представление о безопасности страны и особенно о том, как жители воспринимают безопасность в своей собственной стране", - отметил директор института.
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