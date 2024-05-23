https://news.day.az/world/1662422.html В Израиле хотят вернуться к переговорам с ХАМАС
В Израиле хотят вернуться к переговорам с ХАМАС
Военный кабинет Израиля поручил вернуться к переговорам по обмену заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ссылаясь на канцелярию премьер-министра страны, издание утверждает, что переговорной группе от Израиля дано поручение продолжить переговоры с радикальным движением для того, чтобы добиться освобождения захваченных израильтян.
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