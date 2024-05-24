Президента Чехии выписали из больницы после травмы

Президент Чехии Петр Павел был выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, куда его направили из-за травмы, полученной им 23 мая во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на администрацию главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Павел продолжит лечение в домашних условиях. Его рабочая программа, как уточнило агентство, не претерпит изменений.

Ранее чешские СМИ сообщили, что чешский лидер получил травму на одной из закрытых коммерческих спортивных площадок для мотоциклистов в Центральной Чехии. Президент, которому в текущем году исполнится 63 года, является страстным поклонником мотоспорта и в свободное время часто ездит на мотоциклах. Павел, отставной генерал чешской армии, находится, как утверждают медики, в прекрасной физической форме.

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