Пашинян разочаровал аудиторию пустым выступлением

Состоялось обращение армянского премьер-министра Никола Пашиняна к нации, которое уже успели охарактеризовать как "пустое" в соцсетях и телеграм-каналах.

Как передает Day.Az, несмотря на широкую огласку выступление и ожидание важных заявлений, армянский премьер не сказал ничего интересного.

Суть выступления, которое было больше похоже на философскую дискуссию, сводилась к видению армянского премьера о том, что такое "Родина", как ее защитить, и дискуссии о "земле обетованной".

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