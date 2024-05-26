ООН сообщает о сотнях погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее

В результате сильного оползня в Папуа - Новой Гвинее могли погибнуть более 670 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом сообщила Международная организация по миграции ООН, по данным которого погребенными под завалами оказались более 150 домов.

"По оценкам, на данный момент под землей находятся более 670 человек", - заявил руководитель миссии организации в стране со ссылкой на данные местных властей Серхан Актопрак.

Изначально власти полагали, что оползень затопил порядка 60 домов, однако позднее оказалось, что их намного больше. Глубина завалов составляет от шести до восьми метров.

По данным местных СМИ, только в деревне Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби по завалами оказались около 300 человек.

Сотрудники службы экстренной помощи в Папуа - Новой Гвинее перевозят пострадавших в безопасные районы. В настоящее время власти решают, стоит ли им запрашивать помощь международного сообщества.

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