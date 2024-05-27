Макрону указали на его катастрофические ошибки

Мир переживает сегодня вторую великую волну деколонизации, и в этих условиях руководство Пятой республики допускает серьезные ошибки, которые уже привели к уходу Франции из Африки и кризису в Новой Каледонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом независимый евродепутат Эрве Жувен.

"Разбросанные по миру осколки бывших империй привлекают к себе внимание крупных держав, заинтересованных в окончательном уходе Франции и других стран из тех регионов, где они исторически прочно обосновались. Я хотел бы напомнить вам, что история присутствия Франции на Карибских островах, во Французской Гвиане, Индийском или Тихом океанах насчитывает не одно столетие и уходит корнями в далекое прошлое. При этом мы видим, что существует много держав, которые были бы рады вернуть себе эти территории и распространить на них свое влияние. Я говорю, конечно, о Новой Каледонии и Китае", - объяснил он.

Именно поэтому, по его мнению, игнорировать интересы канаков - коренного народа Новой Каледонии - большой просчет Елисейского дворца. Эрве Жувен назвал политику французского лидера Эммануэля Макрона высокомерной и выразил сомнения в том, что поездка президента на архипелаг поможет ослабить там напряженность.

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