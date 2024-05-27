Ураганы и торнадо обрушились на четыре штата США - ВИДЕО
В четырех американских штатах из-за ураганов и торнадо погибли 18 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.
Самые мощные бури минувшей ночью коснулись штатов Техас, Оклахома, Арканзас и Кентукки. "По меньшей мере 18 человек погибли, среди них есть дети", - уточнил канал.
Число летальных исходов уточняется по мере разбора завалов.
Власти предупредили, что торнадо может затронуть миллионы жителей штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссури и Теннесси.
Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям, чьи родные и близкие погибли в результате урагана.
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