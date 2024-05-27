Ураганы и торнадо обрушились на четыре штата США

В четырех американских штатах из-за ураганов и торнадо погибли 18 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.

Самые мощные бури минувшей ночью коснулись штатов Техас, Оклахома, Арканзас и Кентукки. "По меньшей мере 18 человек погибли, среди них есть дети", - уточнил канал.

Число летальных исходов уточняется по мере разбора завалов.

Власти предупредили, что торнадо может затронуть миллионы жителей штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссури и Теннесси.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям, чьи родные и близкие погибли в результате урагана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!