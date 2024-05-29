Германия и Франция совместно разработают "оружие дальнего действия"

Власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать "оружие дальнего действия" для усиления обороноспособности Европы. Об этом говорится в документе, в котором подводятся итоги заседания германо-французского совета по безопасности и обороне с участием лидеров двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ, не уточняется, какой конкретно тип оружия имеется в виду, но германские СМИ пишут, что речь может идти о ракетах дальнего радиуса действия.

"Франция и Германия совместно с партнерами дадут старт долгосрочному, всеобъемлющему и инклюзивному сотрудничеству в сфере оружия дальнего действия, что будет сопровождаться укреплением европейской военно-промышленной базы, чтобы добиться улучшения наших военных возможностей", - говорится в разделе документа, посвященном стратегическим средствам сдерживания, как ядерным, так и конвенциональным.

В документе делается акцент на необходимости укреплять военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза. В частности, отмечается потребность "закрывать дыры" в оборонном производстве и снижать зависимость от других стран. "Путем усиления европейской военно-технологической и военно-промышленной базы мы улучшим нашу обороноспособность и оборонные возможности, которые [в результате] будут соответствовать нашим потребностям и требованиям перед лицом растущих угроз и вызовов в политике безопасности", - говорится в нем.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и завершил свой трехдневный визит в Германию. В преддверии переговоров Макрон заявлял, что в результате его встречи с Шольцем будут приняты "исторические решения", которые способствуют достижению целей по "защите Украины", а также "созданию единого механизма обеспечения обороны и безопасности в Европе". Агентство Bloomberg сообщало, что страны готовят новую инициативу по усилению противовоздушной обороны Евросоюза, которая может быть представлена на текущей неделе.

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