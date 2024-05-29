Боррель критикует Грузию

Закон об иностранном влиянии не соответствует ценностям ЕС.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованной в социальной сети Х.

"Если закон вступит в силу, это повлияет на путь Грузии в ЕС. Мы обсудим реакцию ЕС и примем решение на июньской сессии Совет ЕС по иностранным делам. Октябрьские выборы станут проверкой приверженности Грузии своему будущему в ЕС", - отметил Боррель.

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