https://news.day.az/world/1663944.html Боррель критикует Грузию
Боррель критикует Грузию
Закон об иностранном влиянии не соответствует ценностям ЕС.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованной в социальной сети Х.
"Если закон вступит в силу, это повлияет на путь Грузии в ЕС. Мы обсудим реакцию ЕС и примем решение на июньской сессии Совет ЕС по иностранным делам. Октябрьские выборы станут проверкой приверженности Грузии своему будущему в ЕС", - отметил Боррель.
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