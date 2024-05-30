В Британии обеспокоились состоянием армии

Британская армия находится в упадке и слишком мала, чтобы сражаться с враждебными странами "в конфликте высокой интенсивности".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете The Daily Mail сообщили неназванные европейские генералы.

По данным издания, численность британских военнослужащих упала до самого низкого уровня за последние 300 лет и едва превышает 73 тыс. человек.

Как отметил один из генералов, союзники "обеспокоены" численностью британской армии на случай возникновения конфликта. "У вас должны быть крупные вооруженные силы, необходимая численность", - приводит его слова издание. Конфликт в Украине показывает, что для сражений "необходимы большие соединения". Несмотря на обязательства Лондона по поводу увеличения расходов, ситуация не меняется - армия продолжает находиться в упадке, указал другой европейский военачальник.

Как заявил ранее премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, Великобритания вернется к практике призыва на военную службу, если Консервативная партия сохранит власть после выборов в парламент 4 июля.

Как пояснил Сунак, план не станет возвращением к всеобщему призыву в его прежнем виде, действовавшему в стране до 1960 года. По словам главы правительства, военную службу выберут лишь немногие из выпускников школ, которым придется пройти достаточно строгий отбор, чтобы попасть в ряды вооруженных сил. Стоимость воплощения плана в жизнь оценивается правящей партией консерваторов в £2,5 млрд ($3,2 млрд) в год.

Начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс считает необходимым мобилизовать нацию, убедить британцев вступать в ВС, если конфликт в Украине приведет к вмешательству в него НАТО, сообщила газета The Times. Сандерс полагает, что в этом отношении должен произойти "сдвиг в мышлении" британцев с учетом рекордного сокращения численности британской армии.

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