ХАМАС выдвинул условие для продолжения переговоров с Израилем

ХАМАС информировал международных посредников о прекращении участия в непрямых переговорах с Израилем до тех пор, пока тот не остановит военную операцию в городе Рафахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом интернет-изданию Middle East Eye (MEE) сообщил источник палестинской группировке.

"Они (Израиль) должны прекратить агрессию и убийства, уйти из КПП Рафах, тогда мы сможем говорить. Пока этого не произойдет, никаких переговоров не будет", - приводит MEE слова источника.

Он отметил, что такое решение ХАМАС принял после воскресных ударов израильской авиации по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе. По данным службы здравоохранения сектора Газа, в ходе атаки погибли 45 человек, несколько десятков были ранены.

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