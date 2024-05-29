Хуситы заявили об атаке шести коммерческих судов

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали шесть коммерческих судов, в том числе Minerva Antonia, которое якобы находилось в Средиземном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, хуситы нанесли удары беспилотниками, противокорабельными и баллистическими ракетами по судам Laax, Morea и Sealady в Красном море. Аналогичную атаку движение осуществило против Alba и Maersk Hartford в Аравийском море. Как утверждает представитель "Ансар Аллах", все упомянутые суда получили повреждения в результате ударов.

"Целью шестой военной операции стало судно Minerva Antonia, которое было атаковано в Средиземном море несколькими крылатыми ракетами", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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