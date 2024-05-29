В Сеуле заявили, что КНДР попыталась нарушить работу GPS в Южной Корее

КНДР попыталась создать помехи для приема сигналов GPS на территории Республики Корея, чтобы усилить замешательство в РК от воздушных шаров, к которым были подвешены пакеты с отходами. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, ранним утром 29 мая с территории к северу от разграничительной линии в Желтом море КНДР попыталась подавить прием сигналов GPS на "южной стороне". Акция продолжалась "до утра". По оценкам, которые приводит агентство, нарушение работы GPS-приборов должно было привести к усилению замешательства в Южной Корее, вызванного появлением воздушных шаров с мусором. Военные указали, что ущерба от обеих акций не зафиксировано.

Южнокорейская сторона насчитала около 260 шаров с пакетами, которые содержали в том числе бытовые отходы и навоз. Военные проводят экспертизу содержимого пакетов. Привлечены специалисты по радиационной, химической и биологической защите. Армия рекомендовала гражданам не приближаться к этим объектам и сообщать о них компетентным органам. На шнурах, соединяющих пакеты с мусором и шары, были установлены детонаторы с таймером.

Ситуацию с мусором прокомментировали в администрации президента Республики Корея. "Северная Корея, видимо, помимо провокации, хотела испытать, как наше население и правительство отреагируют на их шары и как сработают небольшие гибридные угрозы и приемы психологической войны. Мы ответим спокойно", - заявил сотрудник администрации.

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