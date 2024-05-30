Рютте оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сохраняет оптимизм в отношении своих шансов на то, чтобы занять должность генсека НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я определенно настроен оптимистично, - сказал он в интервью телепрограмме Nieuwsuur. - Но вопрос еще не решен".

На должность генсека НАТО также претендует президент Румынии Клаус Йоханнис. По информации СМИ Нидерландов, кандидатуру Рютте поддерживают 29 из 32 стран альянса, в том числе США. Только Венгрия, Румыния и Словакия выступают против.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.

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