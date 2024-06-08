Байден назвал две угрозы существованию человечества
Изменение климата и ядерное оружие (ЯО) являются единственными экзистенциальными угрозами существованию человечества.
Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе совместного выступления со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы вместе работаем над тем, чтобы ускорить переход всего мира к нулевому уровню [выбросов вредных веществ]. Это экзистенциальная угроза для человечества, единственная экзистенциальная угроза для человечества наряду с ядерным оружием, если мы ничего не предпримем в связи с изменением климата", - сказал он.
При этом глава Белого Дома подчеркнул, что в настоящий момент угроза изменения климата лишь усиливается.
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