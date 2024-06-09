Мощный взрыв в Пакистане

Семеро сотрудников сил безопасности Пакистана погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба сил безопасности в X (ранее Twitter).

По ее информации, взрыв произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. Военнослужащие находились в транспортном средстве. Сейчас в этом районе проводится ликвидация боевиков.

Согласно данным пакистанского Центра исследований в области безопасности, в 2023 году в Пакистане произошло 789 террористических атак. Они привели к гибели свыше 1,5 тыс. человек, число пострадавших составило более 1,4 тыс. Это самое большое количество жертв и раненых в терактах в стране за последние шесть лет. В провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан произошло 84% террористических атак, совершенных в Пакистане за прошлый год, на эти регионы приходится 90% всех погибших в результате вылазок экстремистов.

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