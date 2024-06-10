В США пригрозили Китаю «беспилотным адом» в случае операции на Тайване

В случае военной операции Китая на Тайване США разместят недалеко от острова тысячи беспилотных кораблей. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на главу Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Самуэля Папаро, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей", - заявил Папаро.

По словам адмирала, таким образом США отреагируют на предполагаемое пересечение флотом КНР стометровой зоны на подходе к Тайваню. Папаро отметил, что тысячи американских беспилотных кораблей должны помешать возможным действиям китайских вооруженных сил, а также "сделать их жизни крайне несчастными на месяц, что даст время для всего остального".

Папаро заявил, что Китай якобы планирует начать операцию на Тайване к 2027 году, в связи с чем США должны подготовиться к принятию ответных мер к этому времени.

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