В Испании вступает в силу закон об амнистии каталонских сепаратистов

Закон о амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу вступает в силу после его публикации в официальном правительственном вестнике Испании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в документе, "закон вступит в силу в тот же день, что был опубликован в официальном правительственном вестнике". Проект, спровоцировавший акции протеста в стране, был одобрен парламентом Испании 30 мая.

Закон, под действие которого могут подпасть около 370 человек, удалось одобрить среди прочего благодаря поддержке партии "Вместе за Каталонию" экс-лидера испанского региона Карлеса Пучдемона. Инициатива была зарегистрирована в парламенте около полугода назад Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса. За реализацию закона будут отвечать суды.

Амнистия направлена на "нормализацию сосуществования" в Каталонии и была согласована с партиями, поддерживающими выход региона из состава Испании, в обмен на их парламентскую поддержку кандидатуры Санчеса на посту премьера. Без этого он не смог бы вновь занять должность главы правительства. Закон встретил резкую критику со стороны правой оппозиции. В Испании были организованы многотысячные акции протеста против инициативы.

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