Капитан ВМС Китая в отставке попросил убежища на Тайване

Береговая охрана Тайваня задержала гражданина КНР, капитана ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке, который на моторной лодке прибыл на остров и попросил убежища.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, 9 июня мужчина на моторной лодке приплыл к острову и вошел в воды реки Даньшуй. По данным береговой охраны, 9-метровая лодка была замечена утром в 6 морских милях (около 11 км) от устья реки. После того как судно вошло в устье, оно столкнулось с другими судами у паромного терминала, в связи с чем операторы паромного сообщения немедленно связались с береговой охраной и доложили о случившемся.

В ходе допроса 60-летний задержанный по фамилии Жуань сообщил, что в прошлом он служил в ВМС НОАК и имеет капитанское звание. Как пишет агентство со ссылкой на источники, он также указал, что хотел сбежать на Тайвань после того, как опубликовал в соцсетях антиправительственные комментарии. Отмечается, что инцидент привлек особое внимание тайваньских СМИ и военных экспертов, поскольку река Даньшуй ведет в Тайбэй.

Как указала глава тайваньского Совета по делам океана (ему подчиняется береговая охрана острова) Гуань Билин, в настоящее время неясно, действительно ли мужчина хотел сбежать на Тайвань или Китай намеренно устроил таким образом проверку береговой обороне острова. По ее словам, за период чуть больше года было зафиксировано по меньшей мере 18 подобных инцидентов, участники которых говорили о том, что они хотят "сбежать за свободой на Тайвань". "Учитывая накопившиеся в прошлом случаи, не исключено, что это была проверка", - указала она.

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