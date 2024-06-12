"Шок и гнев": даже соратники отвернулись от лузера Макрона

Соратники президента Франции Эммануэля Макрона по партии "Ренессанс" недовольны его решением об объявлении досрочных выборов.

Как передает в среду Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Подчеркивается, что логику решения президента многие его сопартийцы не поняли до сих пор.

"Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев. Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве", - заявил депутат от "Ренессанса" Кристоф Марион.

При этом информатор Bloomberg сообщил, что решение Макрона опротестовали премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, которые пытались отговорить французского лидера от такого шага.

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