Полицию стянули к зданию армянского парламента

Сотни полицейских со щитами и касками прибыли к зданию парламента Армении, рядом с которым через два часа планируется митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, oб этом сообщают армянские СМИ.

Местные издания отмечают, что полицейские также подвезли к зданию парламента колючую проволоку, их основные силы сосредоточены на улице Демирчяна, где находится служебный вход.

Сам Пашинян находится в парламенте

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