https://news.day.az/world/1667611.html Полицию стянули к зданию армянского парламента
Полицию стянули к зданию армянского парламента
Сотни полицейских со щитами и касками прибыли к зданию парламента Армении, рядом с которым через два часа планируется митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, oб этом сообщают армянские СМИ.
Местные издания отмечают, что полицейские также подвезли к зданию парламента колючую проволоку, их основные силы сосредоточены на улице Демирчяна, где находится служебный вход.
Сам Пашинян находится в парламенте
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