В Грузии заявили о нескольких попытках переворота в стране

Определенные силы как внутри Грузии, так и за рубежом в 2023 году несколько раз пытались подготовить почву для свержения власти в стране насильственным путем.

Как пекредает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили.

"В 2023 году имели место попытки различных акторов подготовки почвы для обострения политической обстановки и свержения власти насильственным путем. Такие попытки были зафиксированы несколько раз. Для нейтрализации указанных рисков мы в координации с другими компетентными ведомствами провели все необходимые превентивные мероприятия, что позволило избежать в стране развития деструктивных процессов", - сообщил Лилуашвили, выступая перед парламентом с отчетом за 2023 год.

Как отметил глава спецслужбы, силы, пытавшиеся это сделать, были как внутри страны, так и за ее пределами. Для реализации планов по свержению власти они пытались "мобилизовать ресурсы".

Лилуашвили также сообщил, что одним из приоритетных направлений работы зарубежных спецслужб в Грузии было укрепление позиций среди национальных меньшинств для их дальнейшего использования против действующей власти, в том числе путем разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!