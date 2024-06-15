Blue Origin, SpaceX и ULA получили контракты Пентагона на 5,6 миллиарда долларов

Компании Blue Origin, SpaceX и United Launch Alliance (ULA) в рамках третьей фазы программы National Security Space Launch (NSSL) получили контракты Пентагона на 5,6 миллиарда долларов на пять лет. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Три компании будут конкурировать за заказы в период с 2025-го по 2029-й финансовый год. За это время в рамках контракта ими должно быть в совокупности выполнено не менее 30 пусков ракет космического назначения в интересах Пентагона.

Издание отмечает, что компания Blue Origin впервые выигрывает контракт в рамках программы NSSL.

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