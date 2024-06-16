Саркози назвал рискованным шагом роспуск парламента Франции Макроном

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что роспуск Национального собрания действующим главой государства Эмманюэлем Макроном представляет собой рискованный шаг для страны.

"Роспуск Национального собрания является крупным риском как для страны, так и для президента", - сказал он в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "такой шаг может погрузить уже разобщенную республику в хаос, из которого ей будет очень трудно выбраться". "Президенту осталось находиться у власти три года, и я бы предпочел, чтобы он использовал их для осуществления пожеланий французов", - отметил Саркози.

Экс-президент заявил, что не удивлен масштабами голосования на выборах в Европарламент в пользу правого Национального объединения и левой партии "Неподчинившаяся Франция". "Надо признать, что промежуточные выборы всегда бывают трудными для правящей партии", - заметил он.

Саркози считает ошибочными разговоры об "экстремистских партиях". "Нельзя говорить, что вы даете слово французам, и одновременно дисквалифицировать часть из них заранее, называя экстремистами", - заявил он.

По мнению бывшего главы государства, "Макрон должен подстраиваться под политическую культуру Франции, поскольку она не адаптируется к его собственному мировоззрению". "Народ не поменяешь, за ним остается последнее слово", - указал Саркози.

Роспуск парламента

9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

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