Перед футбольным матчем Польша-Нидерланды совершено нападение на полицейских

В Германии неизвестный напал на полицейских с топором. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полиция Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города Репербан. Отмечается, что инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играет там с Польшей в рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

По данным издания, неизвестный проявлял агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов и набросился на них с топором. Полицейские сначала применили перцовый баллончик, а затем были вынуждены открыть огонь. Нарушитель был ранен. Мотивы нарушителя выясняются.

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