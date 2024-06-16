Норвегия выделит миллионы долларов на ремонт энергосистемы Украины

Норвегия предоставит $103 миллиона для поддержки критически важной энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Норвегия на данный момент выделяет дополнительно 1,1 млрд норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Осло и Киев будут вести диалог по вопросу использования данных средств.

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