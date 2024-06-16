https://news.day.az/world/1668639.html Норвегия выделит миллионы долларов на ремонт энергосистемы Украины
Норвегия выделит миллионы долларов на ремонт энергосистемы Украины
Норвегия предоставит $103 миллиона для поддержки критически важной энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Норвегия на данный момент выделяет дополнительно 1,1 млрд норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Осло и Киев будут вести диалог по вопросу использования данных средств.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре