Песков об отмене визового режима между РФ и Грузией

Российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии "Солидарность во имя мира" к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между странами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что он не видел это обращение по поводу отмены визового режима.

"Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", - сказал он.

Ранее представители партии "Солидарность во имя мира" обратились к Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также провести амнистию для тех, кто вынужденно нарушил правила пребывания в России до смягчения визового режима. Кроме этого, грузинские политики попросили облегчить правила трудоустройства для граждан республики в РФ.

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